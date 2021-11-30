Спрос на дворников резко увеличился в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Спрос на дворников в Петербурге за последнюю неделю ноября вырос на 215% в сравнении с началом месяца. Аналитики hh.ru связывают это с ухудшением погоды в городе.

"За последнюю неделю ноября, когда в городе кратно усилились осадки, спрос на дворников вырос на 215% по сравнению с началом месяца (почти 400 вакансий только за последнюю неделю). <…> Взрывной спрос на дворников в конце ноября - исключительно из-за погоды", - говорится в опубликованном исследовании рекрутингового сервиса.

Ранее hh.ru уже отмечал более высокий спрос на дворников по сравнению с 2020 годом. В частности, по сравнению с ноябрем прошлого года число вакансий в этом году выросло на 71%. Однако годовой рост специалисты сервиса связывают с системными факторами, прежде всего с оттоком мигрантов из ближнего зарубежья.

Чаще всего вакансии для дворников открывают компании из отрасли розничной торговли, из сфер гостиничного бизнеса и общепита, а также строительные организации и компании ЖКХ. С точки зрения географии города, больше всего дворников на данный момент требуется компаниям рядом с синей веткой метро, на втором месте - объекты рядом с красной линией метро.