Эксперт: случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены уже в 20 странах

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Омикрон-штамм нового коронавируса к настоящему моменту был обнаружен в 20 странах, зафиксировано в общей сложности 226 случаев заражения. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи сообщил на брифинге во вторник.

"По состоянию на вчерашний день было 205 подтвержденных случаев в 18 странах. Только сегодня утром эти показатели поднялись до 226 случаев в 20 странах", - сказал он. По словам Фаучи, ожидается, что "эти цифры будут быстро меняться". Руководитель NIAID при этом уточнил, что в США пока не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом.

Исследования

Первоначальные данные указывают на отсутствие "необычных симптомов" при заражении омикрон-штаммом, однако пока сложно делать выводы о том, приводит ли этот вариант нового коронавируса к тяжелому течению болезни. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи сообщил на брифинге во вторник.

"При небольшом количестве случаев очень трудно понять, приведет ли этот конкретный вариант [вируса] к тяжелому заболеванию. Хотя некоторая предварительная информация из ЮАР предполагает отсутствие необычных симптомов, связанных с этим вариантом, мы не знаем [точно], еще слишком рано говорить об этом", - сказал он. По словам Фаучи, пока также сложно делать окончательные выводы, обладает ли новый вариант коронавируса повышенной способностью к распространению по сравнению с дельта-штаммом.

