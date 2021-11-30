ВС РФ наращивают объемы поставок кислорода медучреждениям

Вопрос обеспечения больниц кислородом стоит достаточно остро с самого начала пандемии коронавируса - с увеличением количества заболевших в начале 2020 года эта проблема приобрела всеобщую актуальность. Как показала мировая практика, своевременное снабжение кислородом позволяет сохранить жизнь значительного числа госпитализированных. Именно армия зачастую выступает надежным поставщиком кислорода, обеспечивая как его переработку, так и доставку.

Поставка Минобороны кислорода в больницы

Минобороны продолжает поставки сжиженного кислорода в гражданские медицинские учреждения страны. В частности, в Тверском соединении военно-транспортной авиации была организована передача трех тонн сжиженного кислорода Детской областной клинической больнице для лечения пациентов с COVID-19. Военный аэродром оснащен автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Сжиженный кислород добывается на кислородно-газовом комплексе, где за одну смену работы группы газообеспечения производится более тонны этого необходимого для жизни вещества. Стоит подчеркнуть, что ранее военные летчики передали 12 тонн медицинского кислорода для нужд медицинских учреждений Тверской области.

Обеспечение кислородом гражданских медицинских организаций не влияет на боеготовность авиационного соединения военно-транспортной авиации, отмечает "Красная звезда".

Техника для выработки кислорода

Для оказания помощи гражданскому населению в борьбе с коронавирусной инфекцией специалисты медицинской службы военного клинического госпиталя Западного военного округа доставили для нужд городской больницы имени Боткина в Орле мобильную установку для получения, накопления, хранения, доставки и распределения медицинского кислорода МУПК-КБА-93 с обслуживающим личным составом. Подобная установка способна вырабатывать до 800 кг сжиженного кислорода в сутки.

Продолжается передача жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции, с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа. Всего в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов, расположенных в Крыму, с конца октября текущего года передано свыше 40 тонн кислорода.

Врачебные бригады

Необходимо подчеркнуть, что для борьбы с коронавирусной инфекцией широко применяется помощь военных медиков. Военные специалисты работают в приёмно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, отделении анестезиологии и реанимации, а также лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб, отмечает "Красная звезда". В составе врачебно-сестринских бригад - военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.