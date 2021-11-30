Минпросвещения РФ сообщило о создании Ассоциации руководителей школ России и Белоруссии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ассоциация руководителей школ России и Белоруссии была создана в ходе форума "Интеграция ресурсов начального, основного и среднего общего образования в плоскости международного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь". Об этом во вторник сообщается на сайте Минпросвещения России.

"Мы активно развиваем наше сотрудничество с Республикой Беларусь в сфере образования. Одно из ключевых направлений - интеграция наших образовательных ресурсов. Важно также и то, что педагоги и руководители школ объединятся в ассоциацию. Это станет еще одной площадкой для трансляции самых эффективных педагогических практик и методических решений", - отметил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что ассоциация создана по инициативе Интердома имени Е.Д. Стасовой с российской стороны и Гимназии № 1 имени Ф. Скорины Минска совместно с Академией последипломного образования Министерства образования Белоруссии.

В форуме приняли участие директора российских и белорусских школ, имеющих значительные достижения в организации учебно-воспитательного процесса и высокий авторитет в образовательном пространстве двух стран. Форум проводился при поддержке Минпросвещения России.