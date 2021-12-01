В Карачаево-Черкесии за 10 лет появилось более 120 новых спортивных объектов

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 120 новых спортивных объектов, в том числе футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок, построено на территории Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние 10 лет, сообщил во вторник глава республики Рашид Темрезов в Instagram.

"Встретились с министром спорта РФ Олегом Васильевичем Матыциным. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии физической культуры и спорта в нашей республике, в первую очередь в обновлении спортивной инфраструктуры. В этой сфере мы уже достигли хороших результатов - только за последние 10 лет в Карачаево-Черкесии построено свыше 120 спортивных объектов: это ФОК, футбольные поля, бассейны, уличные спортплощадки. Однако впереди еще много амбициозных задач и идей", - написал Темрезов.

Он добавил, что в декабре стартуют работы по строительству первого в регионе ледового дворца, в 2022 году откроется новый ФОК в селе Чапаевском. Также начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Зеленчукской, аулах Сары-Тюз и Учкулан, реконструкция стадиона "Саулукъ" в Карачаевске и строительство открытых многофункциональных спортплощадок в поселке Ударный и селе Даусуз.

"В планах у нас - возвести новые спортивные объекты также в Кардоникской, Новой Джегуте, Курджиново, Терезе, Эльбургане и Карачаевске", - добавил руководитель региона.

Ранее в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщили, что строительство спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов для руководства региона. В 2020 году физической культурой и спортом занималось около 202 тыс. жителей региона, а 10 лет назад - порядка 55 тысяч.