В Грузии начали действовать "зеленые паспорта" для посещения общественных мест

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. "Зеленые паспорта" - специальные сертификаты, необходимые для посещения общественных мест, - в среду начали действовать в Грузии. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики 8 ноября.

Без таких сертификатов граждане Грузии и иностранцы не смогут попасть в рестораны и кафе, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, развлекательные центры, спортивные объекты, казино, спа-центры, фитнес-залы, гостиницы и на канатные дороги на зимних курортах. В общественном транспорте предъявление "зеленых паспортов" пока не обязательно.

Для получения "зеленого паспорта" необходимо скачать на смартфон специальное приложение, зарегистрироваться и получить QR-код. Те, кто по какой-либо причине не могут установить приложение, могут получить "зеленый паспорт" в Доме юстиции. 15 ноября эти грузинские сертификаты были признаны Еврокомиссией.

Их обладателями становятся граждане республики, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или сдали ПЦР-тест в течение 72 часов либо экспресс-тест за 24 часа до посещения общественного места. "Зеленым паспортом" смогут пользоваться и те, кто переболел коронавирусом, но без права выезда за рубеж.

Нововведение касается и прибывающих в страну туристов. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии, для посещения общественных мест иностранцам придется иметь при себе справку о вакцинации, которую они предъявляют при пересечении границы, или же документ с отрицательным ответом на ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посещения того или иного объекта, либо негативный результат экспресс-теста, сданного за 24 часа.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. За время пандемии в Грузии выявлено 845 643 случая заражения (22,68% населения), от осложнений болезни умерли 12 054 пациента. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным, оба компонента вакцины получили 998 613 человек, что составляет 26,78% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.