Итоговое сочинение 1 декабря напишут 650 тыс. выпускников 11 классов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 650 тыс. выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение 1 декабря, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Успешное прохождение данного испытания является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Около 650 тысяч выпускников 11-х классов напишут итоговое сочинение в основной срок - 1 декабря. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

Обучающиеся с ограничениями по здоровью вместо сочинения вправе писать изложение, его в этом году выбрали 11,9 тыс. одиннадцатиклассников. Сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для предоставления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили в этом году 113 человек.

Темы и объем

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены следующие тематические направления сочинений на текущий учебный год: "Человек путешествующий: Дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание - вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина".

Итоговое сочинение начинается в 10:00 по местному времени, его продолжительность составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и людей с инвалидностью продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов.

Во время написания участникам запрещено иметь при себе смартфоны, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Школьники могут пользоваться выданным орфографическим словарем.

Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие написание по уважительным причинам смогут написать его в дополнительные сроки - 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.