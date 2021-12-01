Гидрометцентр предупредил москвичей о первой зимней метели 1 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первая зимняя метель с порывами ветра до 15 м/с прогнозируется в Москве в среду. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/ с. То есть будет первая метель", - сообщил он.

По словам Вильфанда, среда будет с легкими морозами - максимальная температура днем останется в диапазоне 1-3 градуса мороза. "Погода совпадает с календарем", - заключил метеоролог.