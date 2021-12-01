{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр предупредил москвичей о первой зимней метели 1 декабря

Скорость ветра достигнет 15 м/с

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Первая зимняя метель с порывами ветра до 15 м/с прогнозируется в Москве в среду. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приятная новость в том, что в среду будет небольшой снег, в некоторых районах даже умеренный, и ветер до 15 м/ с. То есть будет первая метель", - сообщил он.

По словам Вильфанда, среда будет с легкими морозами - максимальная температура днем останется в диапазоне 1-3 градуса мороза. "Погода совпадает с календарем", - заключил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
В Грузии начали действовать "зеленые паспорта" для посещения общественных мест
Для их получения гражданам необходимо скачать на смартфон приложение, зарегистрироваться и получить QR-код
Читать полностью