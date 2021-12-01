Эксперт допустил, что омикрон-штамм уже мог распространиться по всему миру

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" уже мог получить всеобщее распространение по миру, так как пока достоверно неизвестно, насколько существующие ПЦР-тесты хорошо его выявляют. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Насколько четко "омикрон" будет выявляться на ПЦР-тестах, смогут ли врачи-лаборанты с текущими тест-системами правильно его определять - это тоже большой вопрос из-за большого числа мутаций. И я думаю, что мы не знаем истинных масштабов распространения "омикрона" в мире. Потому что секвенируется очень маленькая доля проб, сотая или даже тысячная часть, по сравнению с ПЦР-исследованиями. Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств. И, учитывая трафик, вполне можно допустить, что этот штамм уже получил всеобщее распространение", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ "омикрон" пока не выявлен.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.