Семь регионов России с 1 декабря расширили сферу действия QR-кодов

ТАСС, 1 декабря. Власти семи регионов России с 1 декабря расширили перечень мест и организаций, для входа в которые требуется QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Антиковидные меры с началом зимы ужесточили на Камчатке, в Башкирии, Калмыкии, Хабаровском крае, в Амурской, Омской и Челябинской областях, следует из информации, предоставленной ТАСС из регионов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 262,2 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 9 636 881 случай заражения, выздоровели 8 329 253 человека, умерли 275 193. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Гостиницы, спорт и бракосочетание

Новые правила вводятся для жителей Калмыкии, несмотря на спокойную эпидемическую обстановку в регионе. Коечный фонд в госпиталях в связи со стабилизацией заболеваемости сокращен в 2,5 раза, до 440 койко-мест, план прививочной кампании выполнен на 73%. Тем не менее система QR-кодов и тестов здесь распространяется на организации культуры и развлекательные учреждения, объекты общественного питания, спорта, отдыха, архивы, а также на посетителей салонов красоты, парикмахерских, участников конференций, на все объекты торговли непродовольственными товарами площадью свыше 100 кв. м, кроме аптек и автозаправочных станций. Аналогичные требования введены и для церемоний бракосочетания, и при заселении в гостиницы.

"Рассчитываем, что дополнительные меры поспособствуют дальнейшему улучшению ситуации в регионе с заболеваемостью коронавирусом и позволят нам на 100% выполнить план по вакцинации", - сказал ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

В Башкирии с 1 декабря заселиться в гостиницы можно будет тоже только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе или документе о наличии медицинских противопоказаний к прививке, предоставляемой вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. По данным пресс-службы главы региона, нововведение связано с началом горнолыжного сезона и увеличением потока туристов из других регионов страны.

Бары, бани и транспорт

В Челябинской области, где с 18 ноября ежедневно регистрируют свыше 600 новых случаев коронавируса, что является абсолютным максимумом для региона с начала пандемии, власти субъекта вводят обязательный QR-код для всех посетителей баров, ресторанов, кафе и других организаций общепита. Правило будет действовать до 9 января. Ранее документ о наличии иммунитета к COVID-19 был необходим для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м, а также для участия в массовых мероприятиях.

В Камчатском крае вводится запрет на посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха полуострова без QR-кодов. Без них в регионе уже нельзя попасть в учреждения органов власти, заведения общепита и воспользоваться межмуниципальным транспортом. Все ограничения в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца января 2022 года.

Образование, власть и самолеты

Действие системы QR-кодов расширяют и в Амурской области, где студенты вузов, не сделавшие прививку и не болевшие ковидом, переводятся на дистанционный формат обучения. Кроме того, из-за роста заболеваемости обязательные QR-коды вводятся в Бурейском районе для посетителей торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров и спортзалов. В Омской области, где ежедневно фиксируется около 600 случаев заражения коронавирусом, QR-коды теперь необходимы служащим региональных и муниципальных органов власти: без него сотрудник не будет допущен до рабочего места.

Аналогичное правило на фоне сложной обстановки с заболеваемостью начинает действовать для госслужащих Хабаровского края, которых будут переводить на дистанционный формат работы без QR-кода. Для входа в здания госорганов потребуют один из документов, доказывающий наличие иммунитета к коронавирусу, или медотвод с отрицательным ПЦР-тестом. Здесь с началом зимы также внесли изменения в правила работы внутренних авиалиний. С 1 декабря вступает в силу постановление правительства региона об обязательном наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего для пассажиров авиакомпаний, работающих в пределах субъекта. Проверять эти документы будут перед посадкой в самолет.

"Сокращения перевозок [в связи с этим] не планируется, маршруты запланированы и будут выполняться согласно утвержденному зимнему расписанию", - сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Другие ограничения

В ряде перечисленных регионов руководство субъектов также ввело очередные ограничения, которые начинают действовать с 1 декабря. Так, в Камчатском крае вводится режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет, которые не сделали прививку от коронавируса, а в Омской области до 15 декабря приостанавливают работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров.