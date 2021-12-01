Якутский гидрометцентр зафиксировал температуру в минус 53 градуса в селе Оймякон

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Якутгидромет зафиксировал в 06:00 (00:00 мск) в селе Оймякон температуру в минус 53 градуса. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Оймяконского района, занятия в школах не отменялись.

Кроме Оймякона, низкие температуры утром в среду зафиксировали в поселке Усть-Нера (49 градусов мороза), городе Верхоянск (48 градусов мороза), селах Оленек и Кюсюр (в обоих населенных пунктах 45 градусов мороза).

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из наиболее холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.