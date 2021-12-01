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Гидрометцентр сообщил, что похолодание придет в Москву в выходные

Синоптики прогнозируют погоду без сильного ветра и осадков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Похолодание до 11 градусов мороза ночью и минус восьми градусов днем прогнозируется в Москве с воскресенья. Несмотря на это местных жителей ожидает "приятная и симпатичная" зимняя погода без сильного ветра и осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу зима начнет брать свое. Ночные температуры уже будут минус два-семь градусов, днем - ноль-минус пять градусов. А дальше, как говорится, больше: и в воскресенье, и в понедельник прогнозируется минус 6-11 градусов, днем - около минус пяти-восьми градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в субботу прогнозируется снег, в воскресенье - без осадков. Снег продолжит идти в понедельник.

Метеоролог сообщил, что погода на выходных и в понедельник будет "приятной". "Существенных порывов ветра не ожидается, так что будет такая приятная и симпатичная зимняя погода в этот период", - отметил он.

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