Экс-начальника иркутской колонии №15 перевели под арест по делу о получении взятки

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник исправительной колонии №15 в Иркутской области, где в апреле 2020 года произошел бунт, Андрей Верещак заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение бывшему начальнику ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, в крупном размере"). <…> Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, занимавший на тот момест должность начальника ИК-15 Верещак получил от подчиненного 1 млн рублей за то, что не уволил его, хотя тот грубо нарушил трудовую дисциплину.

Это второе уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии, уволившегося, по информации пресс-службы ГУ ФСИН России по Иркутской области, в сентябре 2020 года. Ранее было возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). Верещак находился под домашним арестом.

В апреле 2020 года в ИК-15 произошел бунт. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения случился конфликт. Заключенные напали на работника колонии, после чего устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона, на территории колонии было найдено тело осужденного, который, как сообщалось, покончил с собой. К уголовной ответственности по делу о бунте привлечены 19 человек.