Не завершившим вакцинацию жителям Кипра придется сдавать тесты каждые два-три дня

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Совершеннолетние жители Кипра, не завершившие полный курс вакцинации от коронавируса, начиная со среды обязаны предъявлять антиковидный пропуск SafePass для прохода в любые публичные помещения, включая офисы, магазины и рестораны. Соответствующее решение кабинета министров островного государства о введении дополнительных ограничений было принято 24 ноября.

Для получения пропуска лицам старше 18 лет, которые либо вообще не вакцинированы, либо привиты только одной дозой двухкомпонентных вакцин, придется проходить тесты на коронавирус каждые два или три дня. Их отрицательные результаты будут являться основанием для предоставления SafePass не более чем на 72 часа в случае сдачи молекулярного ПЦР-теста и не более чем на 48 часов при прохождении экспресс-теста на антигены коронавируса.

Первым этапом многоступенчатой программы дополнительных ограничений на острове стало введение с 29 ноября масочного режима для всех школьников старше шести лет, в то время как до этого минимальная возрастная планка для обязательного ношения защитных масок составляла 12 лет. Новая норма вызвала недовольство у части родительского сообщества и даже привела в понедельник к отдельным инцидентам с угрозами со стороны родителей в адрес директоров ряда школ и нападениям на некоторых из них.

Новое ужесточение запланировано на 15 декабря, когда всем лицам старше 12 лет, которые не привиты хотя бы одним компонентом вакцин, будет запрещено посещать любые заведения общественного питания, театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, проводимые как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Затем с 18 декабря будет введена в действие норма, согласно которой ни один SafePass не будет считаться действительным для вакцинированных жителей, если с момента последней прививки прошло более семи месяцев. Тем самым власти острова решили заставить фактически всех взрослых жителей Кипра в кратчайшие сроки привиться бустерной дозой.

Эпидемическая обстановка на греческом юге Кипра в последние дни заметно ухудшилась. Так, 27 ноября суточный прирост инфицированных коронавирусом впервые с 10 августа превысил 500 человек и в последние дни продолжает расти. В понедельник было выявлено 586 заразившихся, а во вторник - 613, что стало самым высоким значением с 30 июля.