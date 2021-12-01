В Приамурье для вакцинации пожилых сформируют выездные бригады

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил организовать дополнительные выездные бригады для вакцинации от коронавирусной инфекции жителей региона в возрасте старше 60 лет. По его мнению, темпы прививочной кампании этой группы недостаточны, сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"Необходимо усилить работу по вакцинации жителей области старше 60 лет. Организуйте выездные бригады, при необходимости привлекайте студентов. Темпы прививочной кампании среди граждан данной возрастной категории все еще недостаточно высокие. С помощью выездных бригад нам нужно вакцинировать на дому как можно больше жителей области старше 60 лет", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

По информации министерства здравоохранения региона, выездные бригады для вакцинации пенсионеров на дому начнут работать в ближайшее время. В дальнейшем такие бригады планируется сформировать и закрепить за каждой поликлиникой города. Пока в списке медиков и социальных работников 58 человек, желающих получить прививку, не выходя из дома.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 45,4 тыс. случаев заражения, 519 человек умерли. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошло 60,8% населения (план вакцинации 80%).