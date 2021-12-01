Президент Южной Кореи приказал усилить карантинные меры из-за омикрон-штамма коронавируса

СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился незамедлительно усилить карантинные меры в отношении прибывающих в страну из-за рубежа, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила в среду журналистам представитель администрации президента Пак Кён Ми.

По ее словам, указание было дано вечером 30 ноября, когда главу государства проинформировали о первых предполагаемых случаях заражения в стране новым штаммом. Мун Чжэ Ин в этой связи "дал указание в кратчайшие сроки разработать тест-наборы для обнаружения нового варианта вируса и подготовить карантинные меры для эффективного реагирования".

Как сообщалось днем ранее, южнокорейские медики подозревают заражение омикрон-штаммом коронавируса у супружеской пары, вернувшейся из Нигерии. Супруги ранее прошли полный курс вакцинации препаратом Moderna. Они посетили Нигерию с 14 по 23 ноября. После возвращения в Южную Корею пара сдала тест на коронавирус и 25 ноября получила положительный результат. Медработники также выявили коронавирус у их ребенка и знакомого, с которым они контактировали.

29 ноября правительство Республики Корея ограничило въезд из восьми африканских стран из-за рисков распространения омикрон-штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.