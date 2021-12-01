Эксперт: устойчивость штамма "омикрон" к вакцинам станет ясна минимум через две недели

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Устойчивость нового варианта коронавируса "омикрон" к иммунному ответу, вызванному вакцинами, станет ясна минимум через две недели, когда можно будет определить, сколько привитых и непривитых людей им заразились. Об этом сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.

"В ВОЗ заявление поступило 24 ноября, сведений о том, насколько вариант устойчив к иммунному ответу, пока нет. Чтобы это определить, необходимо понять, сколько вакцинированных и невакцинированных людей его подхватят, а также то, когда они были вакцинированы и какой вакциной. Сейчас пока все очень внимательно за этим наблюдают, и тогда через пару недель это прояснится - минимум через пару недель. Сейчас пока есть сведения по картине заболевания только по двадцати пациентам, которые были у южноафриканского врача Анжелики Кутзи [Angelique Coetzee, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации], но у нее были молодые здоровые люди, по ним судить сложно", - заявил вирусолог.

Он добавил, что есть озабоченность в связи с выявленным вариантом "омикрон", однако реальная опасность его еще не оценена, потому что число отслеженных больных не превышает одной сотни. По его словам, изначально вариант "дельта" был недооценен, из-за чего в России сейчас ежедневно умирает до тысячи человек от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 262,2 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 9 636 881 случай заражения, выздоровели 8 329 253 человека, умерли 275 193. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.