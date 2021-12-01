В США заявили, что мутации омикрон-штамма могут указывать на его устойчивость к вакцинам

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Мутации, которые были выявлены в омикрон-штамме коронавируса, могут указывать на его устойчивость к существующим вакцинам. Об этом сообщили во вторник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, указывается, что американские власти приняли решение считать омикрон-штамм "вариантом, вызывающим беспокойство", так как "мутации вируса могут указывать на снижение эффективности вакцин от COVID-19 и определенных видов лечения моноклональными антителами".

В ЦКПЗ отмечают, что пока "случаев заболевания данным вариантом в Соединенных Штатах обнаружено не было".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает большую озабоченность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.