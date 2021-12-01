В Томской области отменили QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров

ТОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Томской области смягчили ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, в частности отменили запрет на работу развлекательных учреждений по ночам и обязательные QR-коды о вакцинации на входах в торгово-развлекательные центры, сообщил ТАСС представитель оперштаба.

В октябре из-за роста заболеваемости коронавирусом в Томской области ужесточили ограничения: с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов, с 30-го - запретили работу заведений общепита по ночам. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

"Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах, в том числе на входе в ТРЦ", - сказал собеседник агентства.

Также разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время. Как уточнила агентству глава департамента потребительского рынка Томской области Наталья Забавнова, снимается запрет на работу по ночам заведений общепита.

Как пояснили журналистам в пресс-службе областной администрации, кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры - при заполнении на 50%. У их посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. QR-код не потребуется на входе в ТРЦ, однако его будут проверять на входе в развлекательную инфраструктуру центров.

"Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отменяет нашей большой настороженности по отношению к болезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизятся - условия режима снова будем пересматривать", - приводятся в сообщении обладминистрации слова губернатора Сергея Жвачкина.

О ситуации в регионе

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С сентября число ежедневных случаев заражения выросло в три раза - до 300, однако к середине ноября из-за введенных ограничений рост удалось остановить, а к концу месяца снизить на 18%, до 245 случаев. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 70%.