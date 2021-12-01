ВОЗ рекомендовала отложить поездки в зоны распространения ковида непривитым из групп риска

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует отложить поездки в места распространения коронавируса людям из группы повышенного риска развития тяжелого ковида, не прошедшим полную вакцинацию или находящимся в болезненном состоянии. Об этом говорится в опубликованных ВОЗ во вторник вечером рекомендациях в связи с выявлением на юге Африки омикрон-штамма SARS-CoV-19.

Подчеркивается, что всем путешественникам необходимо напомнить, что нужно "оставаться бдительными в отношении признаков и симптомов COVID-19, вакцинироваться, когда наступит их очередь, и всегда следовать мерам в сфере здравоохранения и социальным мерам". Независимо от "статуса вакцинации" ВОЗ рекомендует носить маски, соблюдать физическое дистанцирование и избегать скоплений людей. Организация подчеркнула, что "нужно посоветовать отложить поездки" в районы, где зафиксировано распространение инфекции, "людям, которые нездоровы, тем, кто не был полностью вакцинирован или же не имеет доказательства перенесенного ранее SARS-CoV-19", а также тем, для кого "риск развития тяжелого заболевания и смерти повышенный, включая людей 60 лет и старше". Эта рекомендация относится, в частности, к людям с сопутствующими заболеваниями, связанными с "повышенным риском тяжелого SARS-CoV-19". Речь идет о болезнях сердца, онкологии и диабете.

Среди мер, которые могли бы применять страны в отношении международных поездок, ВОЗ назвала скрининг пассажиров, включая применение тестирования на наличие коронавируса или помещение в карантин. В то же время она подчеркнула, что "всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [коронавируса], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования".