В Австралии повысили штрафы за нарушение правил карантина и отказ от теста на COVID-19

Как сообщили в ведомстве, с 1 декабря 2021 года размер штрафа за нарушение правил карантина или отказ от тестирования увеличен с 1 тыс. австралийских долларов ($712) до 5 тыс. австралийских долларов ($3,56 тыс.). Штраф для организаций и предприятий, нарушающих санитарные требования, был увеличен с 5 тыс. австралийских долларов до 10 тыс. австралийских долларов ($7,1 тыс.). Премьер-министр штата Доминик Перротт отметил, что "это необходимая мера предосторожности" на фоне распространения штамма "омикрон" в мире. "Мы хорошо подготовлены к такой ситуации <…>, но сейчас важно принять все меры для защиты сообщества и учиться жить с COVID-19", - сказал он.

Также были ужесточены правила для прибывающих из-за границы граждан. С 1 декабря после прилета на территорию Австралии им будет необходимо изолироваться на 72 часа и сдать тест на COVID-19 в первый и шестой дни после прибытия. Все путешественники, въезжающие в Австралию из девяти африканских стран (Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских Островов, Эсватини и ЮАР), будут в обязательном порядке направлены на двухнедельный карантин в государственный изолятор в Ховард-Спрингс (Северная территория).

В штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, зафиксировано шесть случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса. Все случаи были выявлены среди полностью вакцинированных граждан, прибывших в Австралию из ЮАР и Намибии. С момента прилета в страну все зараженные были изолированы, медики отмечают, что болезнь у них протекает в бессимптомной или очень легкой форме. Еще один случай инфицирования был выявлен в изоляторе Ховард-Спрингс у мужчины, прибывшего с репатриационным рейсом из ЮАР.

По последним данным, в Австралии с населением 25,6 млн человек с начала пандемии зарегистрировали 211 654 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при этом 195 243 человека выздоровели. 2 012 пациентов умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации от коронавируса в стране считаются одними из самых высоких в мире. Как сообщили в среду в местном Минздраве, 86,9% граждан и резидентов, подлежащих вакцинации, получили два компонента препарата от COVID-19, первую дозу - более 92,4%. Общее количество использованных доз вакцин в стране превысило 39 млн.