Дни крымскотатарской культуры намерены провести в Турции в декабре

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Дни культуры крымских татар планируется провести в декабре в Турции на площадке Русского дома в Анкаре. Крымские татары, проживающие в этой стране, смогут встретиться с соотечественниками, пообщаться и познакомиться с их достижениями, узнать о жизни крымских татар в современном Крыму, сообщил ТАСС постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Россия уделяет большое внимание тому, чтобы наши соотечественники различных национальностей, в настоящее время живущие за рубежом, чувствовали единство с исторической родиной. В числе мероприятий, запланированных для сохранения и поддержки культуры и языка крымских татар в Турции, планируется провести в декабре Дни крымскотатарской культуры на площадке Русского дома в Анкаре", - сказал Мурадов.

Он уточнил, что сейчас формируется состав делегации, уточняются детали мероприятия.

"Мы представим информацию о том, как развиваются культура, язык, образование, духовная жизнь крымских татар на их исторической родине - в Крыму, покажем современные достижения крымскотатарского народа. Туда собираются выехать деятели культуры и образования, в том числе знаменитый Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что крымские татары, проживающие за рубежом и общающиеся с родными и знакомыми с исторической родины, все более позитивно относятся к воссоединению Крыма с Россией. "Кроме того, благодаря этому событию татары Крыма воссоединились с другими ветвями татарского народа, которые живут в России", - добавил Мурадов.

Сохранить язык и культуру

В организациях, которые ведут просветительскую деятельность в Крыму, и из Крыма - на международном уровне, ТАСС рассказали, что за годы после воссоединения с Россией они получили больше возможностей, чем за 20 лет украинского периода. И одним из важных событий для крымских татар и крымчан других национальностей стало то, что официальными языками в регионе признаны сразу три: русский, украинский и крымскотатарский. Телеканал "Миллет" появился в 2015 году, он финансируется государством и является единственным в мире, вещающим на языке крымских татар.

Заместитель генерального директора "Миллета" Вадим Никифоров признается, что работать сразу на двух языках (примерно 50% программ на национальном языке, столько же - на русском) - это сложно. "Своим корреспондентам я всегда говорю, что у них уникальная миссия. Наш телеканал создавался как СМИ, которое будет популяризировать крымскотатарский язык, культуру. Но даже в русскоязычных программах мы стараемся придерживаться тем, интересных крымским татарам", - добавил он.

Среди программ - детские передачи (в том числе сделанные школьниками), просветительские программы на обоих языках, новости и познавательные рубрики. Например, в утреннее время запускают ролики серии "Говорите правильно". "Миллет" можно считать международным каналом для крымских татар: он вещает через телевизионную сеть (на Крым и Севастополь), через спутниковую телевизионную сеть (на Азию и Восточную Европу) и в интернете (на весь мир).

"Мы знаем, что нас смотрят и в Турции, и в Средней Азии представители крымскотатарского народа, получаем отклики. И сами стараемся работать с ними - например, если какие-то телемарафоны, ток-шоу, то записываем представителей народа в Узбекистане, Турции, других регионах. Например, так мы обсуждали ограничения, которые вводили в начале пандемии, или такие включения делаем во время праздников, общих для всего народа: Рамазан, День родного языка и других", - уточнил Никифоров.

Крымскотатарский (как и языки других народов Крыма) можно изучать в школе или вузе. Более того, в Крымском инженерно-педагогическом университете готовят специалистов по крымскотатарской филологии и истории. Ректор Чингиз Якубов рассказал, что вуз ведет научную работу и издает специализированный журнал, разрабатывает для школ пособия для изучения языка, и в этой работе задействованы студенты и преподаватели разных национальностей. Более того, они обмениваются опытом с зарубежными коллегами, проводят совместные конференции.

Изучение Корана и возрождение медресе

Порядка 300 тыс. человек из 2 млн (по официальным данным) жителей Крыма исповедуют ислам, в основном это крымские татары. Во время самоизоляции, введенной год назад из-за коронавируса, Духовное управление мусульман Крыма продолжало образовательные курсы - только уже в онлайн-формате. Только занятия, посвященные тому, как правильно читать Коран, посетили сотни человек из разных регионов России.

"Этот проект [по изучению Корана] держится на волонтерах, в основном - наших женщинах, которые закончили в свое время медресе, духовные школы, имеют достаточно высокий уровень образования. Проект уже привлек большое внимание, в том числе за рубежом, и коллеги перенимают опыт. Также очень интересует и зарубежных коллег, и российские регионы наше Азовское медресе, 20-летие которого мы недавно отметили", - рассказал ТАСС заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

Он пояснил, что обычно медресе - это мусульманское образовательное учреждение для подростков, специализированный лицей, куда детей отдают в пятом-шестом классе. Но в Крыму в медресе поступают старшеклассники, способные сознательно выбрать теологический профиль образования, и обучение исламским наукам ведется параллельно со школьной программой. Такие специалисты могут быть сотрудниками духовных управлений мусульман, работать в религиозных организациях, стать имамами в мечетях.

По данным Духовного управления мусульман Крыма, на полуострове за последние годы построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе те, которым более 300 лет. Завершается строительство Соборной мечети в Симферополе, которая должна стать одной из крупнейших в Восточной Европе.

"В этих вопросах тоже есть примеры сотрудничества с иностранными специалистами: перенимаем опыт, привлекаем их из-за границы, когда дело касается каких-то важных нюансов: по росписи, арабской каллиграфии, по материалам, которые мало используются у нас в стране. Проект [соборной мечети] дорабатывался в Турции, планировали пригласить турецких специалистов для строительства мечети", - отметил Баиров.

Крым открыт к сотрудничеству

Вице-премьер Крыма Мурадов напомнил, что крупные общины крымских татар сейчас есть в Узбекистане и других странах Центральной Азии, Румынии, Германии, а самое большое зарубежное сообщество - в Турции.

Заместитель главы Общественного совета крымскотатарского народа Рустем Ниметуллаев отметил, что за рубежом большой интерес вызывает, в частности, национальное творчество. "У нас есть очень красивый крымскотатарский ансамбль "Хайтарма", и они и в Турции выступали, и в других странах - а крымскотатарские общины их прекрасно принимали", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в регионе всегда рады видеть крымских татар, живущих в других странах.

"Они могут приезжать, выходить на нас, если им на самом деле интересна судьба крымскотатарского народа. Ни для кого не секрет, что наш народ в конце концов реабилитирован президентом официально в 2014 году. Мы готовы рассказать и показать, какие преобразования на самом деле происходят с 2014 года в плане межнационального согласия в Крыму", - добавил он.