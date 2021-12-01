Число смертей из-за коронавируса в мире снизилось за неделю на 10%

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 3,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 47 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования осталось на прежнем уровне по сравнению с предыдущими семью днями, а число летальных исходов уменьшилось на 10%.

"В целом число случаев [заражения] осталось на этой неделе (22-28 ноября) неизменным, сообщается о почти 3,8 млн подтвержденных новых случаев, что аналогично цифрам предшествующей недели", - говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ. "Вместе с тем число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей, поступили сообщения о 47,5 тыс. умерших", - констатировали в организации.

На Европу приходится 70% зафиксированных за неделю случаев заражения и 61% смертей: отмечен прирост заболеваемости на 7%, тогда как смертность снизилась на 2%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 93%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24%). В то же время существенно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 24%) и Юго-Восточной Азии (на 11%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 26%) и Африке (на 7%), но сократилась в Америке (на 36%) и Восточном Средиземноморье (на 8%).

Согласно приведенным в бюллетене данным, с 22 по 28 ноября в мире было выявлено 3 799 878 заразившихся и 47 524 случая смерти. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (464 800). Далее следуют Германия (406 754), Великобритания (304 374), Россия (239 215) и Франция (190 402).

Продолжающий доминировать в мире штамм "дельта" за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, отмечает ВОЗ. Что касается омикрон-штамма, то, согласно бюллетеню, о нем "поступили сообщения из ограниченного числа стран". ЮАР, где находится эпицентр распространения этого варианта, "недавно испытала резкий рост числа случаев заражения в целом ряде провинций".

По данным на 30 ноября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 261 435 768 случаев заражения коронавирусом и 5 207 634 летальных исхода. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 398 754, умер 5 901 человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зафиксировано в США - 47 945 945. Далее следуют Индия (34 587 822) и Бразилия (22 080 906). Летальных исходов больше всего в США - 773 083, вторую строчку занимает Бразилия (614 278), третью - Индия (468 980).