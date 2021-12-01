Аэропорт Екатеринбурга принял шесть рейсов из-за выката самолета за ВПП в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге принял из разных городов России шесть рейсов, которые не смогли прибыть в Челябинск из-за выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Кольцово.

Самолет авиакомпании UVT Aero рейса Казань - Челябинск при посадке в аэропорту прибытия выкатился за пределы ВПП на 20-25 м. Воздушное судно видимых повреждений не получило.

"В связи с закрытием аэропорта Челябинска сегодня в период с 03:50 (01:50 мск) до 5:00 (03:00 мск) на запасной аэродром в Екатеринбург прибыли шесть рейсов: WZ-1284 Сургут - Челябинск, FV-6227 Москва-Челябинск, FV-6461 Санкт-Петербург - Челябинск, A4-249 Ростов-Челябинск, DP-549 Санкт-Петербург-Челябинск, DP-413 Москва -Челябинск", - сказали в пресс-службе.

На данный момент с пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Рейсы готовятся к вылету в пункт назначения.