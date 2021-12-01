Почти 6 тыс. школ оснастят бассейнами к концу 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 6 тыс. российских школ к концу 2024 года планируется оснастить бассейнами, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Сейчас реализуется большая программа строительства школ. Во всех школах будут все условия для занятия физической культурой и спортом, появятся бассейны. С 2019 по 2024 год планируется оснастить спортивной инфраструктурой почти 6 тыс. школ. На эти цели выделено 5,5 млрд рублей", - заявил Кравцов.

Министр напомнил, что к 2024 году в каждой российской школе должен появиться спортивный клуб. "Ключевое ядро в развитии детского спорта - это деятельность школьных спортивных клубов. Хочу напомнить, что к 2024 году мы должны завершить их создание во всех образовательных организациях. В 2020 году мы приступили к формированию перечня (реестра - прим. пресс-службы министерства) школьных спортивных клубов. К настоящему моменту их зарегистрировано более 21 тыс." - сообщил Кравцов.

Он добавил, что следует подумать и о спортивных секциях на базе колледжей.

Аэробика

Глава Минпросвещения сообщил о новшествах, связанных со спортом, в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах начальной и основной школы. В них вошли семь модулей по разным видам спорта, которые разработаны при участии общероссийских спортивных федераций. В настоящее время разрабатывается модуль по фитнес-аэробике.

Кроме того, подготовлен проект положения о конкурсе профессионального мастерства педагогов допобразования в области физической подготовки. Подведение итогов планируется провести в сентябре 2022 года в рамках всероссийского этапа Президентских спортивных игр. Для педагогов, которые будут организовывать спортивные кружки и секции, с 2022 года запустят бесплатное повышение квалификации. Перечень этих программ представят 2-3 декабря на совещании педагогов дополнительного образования.

Детско-юношеский спорт

Как указано в сообщении, в России планируется запустить программу развития детско-юношеского спорта. Она будет опираться "на развитие образовательной инфраструктуры и возможностей, открывающихся благодаря реализации программ национального проекта "Образование". Кравцов сообщил, что Минпросвещения и Минспорт создадут рабочую группу по вопросам детско-юношеского спорта, до 15 декабря планируется разработать и направить регионам соответствующие рекомендации.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что следует подумать о кадровом обеспечении этой программы.

В октябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 декабря утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года.