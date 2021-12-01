YouTube представил топ авторов 2021 года

YouTube составил рейтинг самых популярных ютуберов, авторов YouTube Shorts и специальный топ российских авторов, которые совершили прорыв в 2021 году. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

В первую тройку лидеров самых популярных авторов YouTube Shorts вошли блогер Игорь Берестейский (clab_33), певец Хабиб Шарипов (ХАБИБ), а также авторы канала Chapitosiki. Далее расположились HOOOTDOGS, МЯТНЫЙ, Дифи, Натурал Альбертович, Пешка, Настя ЧПЕК Туман и ПЕЛЕХ.

Также видеохостинг представил топ авторов традиционного формата видео. Наиболее популярными ютуберами стали A4, EdisonPts, ГЛЕНТ, Lesha Maisak, FixEye, Компот, Дима Масленников, Kuplinov ► Play, ЕвгенБро и Луномосик.

Кроме того, YouTube составил топ российских авторов, которые совершили прорыв в 2021 году. Число подписчиков на их каналах выросло на 200% и более. Лидерами в этой категории стали КОБЯКОВ, Fijek Live, ТУМКА, Асхаб Тамаев, Детектив Войд, ZAVOZIN, RobTopGames, idontfirst, Сандер и Zeeman.