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YouTube представил топ авторов 2021 года

Рейтинг самых популярных авторов YouTube Shorts возглавил блогер Игорь Берестейский, а лучшим среди авторов традиционного формата видео стал A4

YouTube составил рейтинг самых популярных ютуберов, авторов YouTube Shorts и специальный топ российских авторов, которые совершили прорыв в 2021 году. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

В первую тройку лидеров самых популярных авторов YouTube Shorts вошли блогер Игорь Берестейский (clab_33), певец Хабиб Шарипов (ХАБИБ), а также авторы канала Chapitosiki. Далее расположились HOOOTDOGSМЯТНЫЙДифиНатурал АльбертовичПешкаНастя ЧПЕК Туман и ПЕЛЕХ.

Также видеохостинг представил топ авторов традиционного формата видео. Наиболее популярными ютуберами стали A4EdisonPtsГЛЕНТLesha MaisakFixEyeКомпотДима МасленниковKuplinov ► PlayЕвгенБро и Луномосик.

Кроме того, YouTube составил топ российских авторов, которые совершили прорыв в 2021 году. Число подписчиков на их каналах выросло на 200% и более. Лидерами в этой категории стали КОБЯКОВFijek LiveТУМКААсхаб ТамаевДетектив ВойдZAVOZINRobTopGamesidontfirstСандер и Zeeman.

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