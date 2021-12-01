В Якутии в первый день зимы зафиксировали 53 градуса мороза

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Температуру в минус 53 градуса по Цельсию зафиксировал в среду Гидрометцентр Якутии в селе Оймякон на востоке республики, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили ТАСС в администрации Оймякона, в селе в первый день зимы освободили от занятий учеников 1-10-х классов, всего 93 ребенка.

Кроме Оймякона, низкие температуры утром в среду зафиксированы в поселке Усть-Нера (49 градусов мороза), городе Верхоянск (48 градусов мороза), селах Оленек и Кюсюр (в обоих населенных пунктах 45 градусов мороза).

Оймякон, наряду с Верхоянском, претендуют на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли. Ранее здесь фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.