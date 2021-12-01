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В Крыму разрешили ночную работу заведений, где привиты 100% персонала

Чтобы работать с 23:00 до 08:00 заведениям необходимо направить обращение на имя главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли все сотрудники, говорится в поправках к указу главы региона о режиме повышенной готовности, опубликованных в среду на портале правительства республики.

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"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных, на фуд-кортах и иных предприятиях общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (cрок действия - шесть месяцев после выздоровления)", - говорится в тексте документа. Решение вступает в силу со среды.

Согласно поправкам, чтобы работать с 23:00 до 08:00 заведениям необходимо направить обращение на имя главы Крыма Сергея Аксенова в произвольной форме. Минэкономразвития Крыма будет проверять предоставленные документы и подготовит предложения по формированию списков допущенных к ночной работе заведений.

Поправками также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. При этом ранее Аксенов сообщал о планах восстановить льготы на проезд в общественном транспорте вакцинированным жителям старше 60 лет, однако соответствующий пункт в тексте не появился.

С 25 октября в Крыму запрещены экскурсии для групп численностью более 10 человек, жители республики старше 60 лет обязаны не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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