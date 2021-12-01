СК РФ возбудил очередное дело по факту обстрела Донбасса украинскими силовиками

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об обстреле в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

По данным следствия, 30 ноября военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Лукьяненко в Донецке. В результате получил ранение 34-летний мирный житель. "По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что такие преступления не имеют срока давности. "Рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнули в СК.