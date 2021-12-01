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ЧП на шахте "Листвяжная"

В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших на шахте "Листвяжная"

В течение дня медики планируют выписать из больниц еще девять человек

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, которым требуется стационарное лечение, сократилось за сутки до 16 человек, в течение дня медики планируют выписать из больниц еще девять пациентов, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

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По последним данным на вторник, в стационарах региона находились 27 человек.

"На 12:00 (08:00 мск) 1 декабря в стационарах Кузбасса находятся 16 человек, пострадавших на "Листвяжной". Один из них в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести и 12 в удовлетворительном состоянии. Сегодня к выписке готовятся девять человек. 60 пациентов проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, кроме врачей с ними работают клинические психологи и психотерапевты. Они находятся в больницах Кемерова, Новокузнецка и Ленинск-Кузнецкого.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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