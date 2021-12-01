Очаг коронавируса выявили в школе-интернате под Псковом

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Медики выявили очаг коронавируса на территории школы-интерната в Псковской области, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Зафиксирован новый очаг - на территории Порховской школы-интерната", - написал губернатор.

Как уточнили в пресс-службе администрации региона, коронавирус выявлен у шести сотрудников и четырех учащихся.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 66 368, выздоровели 57 534 человека, 1 081 умер. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.