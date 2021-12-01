В аэропорту Владивостока задержали вылет шести рейсов

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Владивосток расчищают после снежного циклона, который за сутки принес в регион около месячной нормы осадков. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Instagram.

"В Международном аэропорту Владивосток продолжается работа по устранению последствий снежного циклона. Территорию перрона, взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек отчищают от снега 10 единиц спецтехники. <…> На 1 декабря 16:00 (9:00 мск) задержка [отправления] рейсов: HZ5600 Владивосток - Хабаровск, S75204 Владивосток - Новосибирск, S76209 Владивосток - Красноярск (перенос вылета на 16:50 (9:50 мск), N4566 Владивосток - Москва (перенос вылета на 00:20 (13:20 мск), SU1703 Владивосток - Москва, SU1701 Владивосток - Москва", - говорится в сообщении.

По метеоусловиям на прибытие задержаны два рейса из Хабаровска, один из которых еще не вылетел из аэропорта отправления. Все силы снегоуборочной техники направлены на обеспечение возможности для принятия и отправления самолетов.

Во вторник циклон принес в Приморье снег и сильный ветер, в некоторых районах края выпало более месячной нормы осадков. Во Владивостоке была зафиксирована рекордная скорость ветра, 34 м/с, по шкале Бофорта это считается ураганом.

В среду во Владивостоке около минус шести градусов, скорость ветра - 14 м/с, без осадков. В районах края от минус пяти до минус одиннадцати градусов.