ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. Прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2022 году начался в ЗАГСах Москвы. Для будущих молодоженов уже доступно 10 локаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В последние годы в Москве мы наблюдаем среди молодоженов устойчивую тенденцию к индивидуальному и оригинальному подходу к свадьбе. Если раньше было в моде, например, заключить брак двум парам друзей вместе, то сейчас многие хотят провести церемонию именно для себя или с родными и близкими, но с творческим подходом. Именно поэтому проект по торжественным церемониям регистрации брака на необычных площадках пользуется большой популярностью. На 2022 год мы уже открыли 8 тыс. свободных мест на 10 площадках, к концу текущего года начнем прием заявлений и на остальные", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Для молодоженов доступно более чем 100 дат в будущем году с учетом большего количества дат в свадебный сезон с июня по сентябрь. Можно подать заявление на заключение брака в особняке Спиридонова, Серебряном бору, музее-усадьбе "Остафьево", усадьбах Муравьевых-Апостолов и Н. С. Третьякова, на панорамных площадках в башне "ОКО" и на Останкинской телебашне, в бутик-отеле "Богородское", "Москвариуме" и храме Матроны Московской.

С января по ноябрь 2021 года на необычных площадках поженились почти в два раза больше пар, чем за аналогичный период 2020-го.