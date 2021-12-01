Эксперт: омикрон-штамм коронавируса может значительно снизить эффективность вакцин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" может значительно снизить эффективность существующих вакцин. Об этом заявил в среду один из ведущих микробиологов Гонконгского университета Келвин То, который принимал участие в выделении образцов омикрон-штамма.

"Этот конкретный штамм обладает всеми характеристиками предыдущих мутаций, даже больше. Поэтому я считаю, что существующие вакцины не будут столь же эффективными, но насколько, пока трудно предсказать", - приводит слова специалиста газета South China Morning Post.

"Пока сложно говорить о том, могут ли вакцины оказаться полностью неэффективными или же их эффективность снизится на 20% или, скажем, на 40%", - добавил он. Эксперт пояснил, что на изучение свойств омикрон-штамма потребуется несколько недель.

Команда ученых Гонконгского университета, в которую входил Келвин То, первой в Азии успешно выделила новый штамм из клинических образцов, что стало важным шагом на пути его изучения. Исследовательская группа теперь попытается оценить способности вируса к передаче, реакцию на него иммунной системы, перспективы разработки соответствующих вакцин.

В Гонконге было выявлено три случая заражения омикрон-штаммом. Первый был завозным, второй произошел в карантинном отеле при аэропорте, где вирус передался от инфицированного пассажира из ЮАР постояльцу номера напротив, прибывшему из Канады. Оба были вакцинированы. В понедельник был подтвержден третий случай - носителем вируса оказался 37-летний мужчина, прилетевший из Нигерии.