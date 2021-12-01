Число пациентов в ковидных стационарах Воронежской области снизилось с октября почти втрое

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области зафиксировали более чем за месяц снижение числа пациентов в ковидных стационарах региона в 2,7 раза - с 7 435 до 2 683 человек. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Еще один индикатор, говорящий о стабилизации ситуации с ковидом в области. По состоянию на утро 1 декабря амбулаторно под наблюдением медиков находятся 12 797 воронежцев с признаками коронавируса. А в стационарах - 2 683 пациента. Выписка из больниц ежедневно превышает госпитализацию на протяжении последних недель", - сказал он.

По данным департамента здравоохранения региона, на 25 октября в ковидных отделениях больниц Воронежской области был зафиксирован максимум госпитализаций - 7 435 человек, в тот день в регионе было создано 8 005 койко-мест для пациентов с ковидом.

Гусев добавил, что в октябре воронежские медики работали в условиях колоссальной нагрузки, а эти цифры были в разы больше. "То, что мы видим сейчас, - результат работы и наших врачей-героев, за что им низкий поклон, и антиковидных мер. За это спасибо каждому жителю региона, кто сделал прививку и кто соблюдает временные и, увы, вынужденные ограничения", - сообщил глава региона.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыто 56 пунктов вакцинации. На 30 ноября в регионе привились 1 155 175 жителей, в том числе двукратно 1 032 242, план по вакцинации выполнен на 76,1%. Ревакцинацию прошли 145 825 человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 177 254 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровели 124 794 человека, 8 852 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, в настоящее время применяется система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.