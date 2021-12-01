Власти Чувашии считают, что падение рождаемости в регионе обострило ситуацию с демографией

ТАСС, 1 декабря. Ситуация с демографией в Чувашии обострилась в этом году в связи с падением рождаемости на 0,2% и на фоне роста смертности от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в среду глава республики Олег Николаев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о проблеме демографических спадов в России. Глава государства также отметил, что она приобрела системообразующий экономический характер.

"Демографическая проблема на сегодняшний день является одной из острых, в том числе на территории Чувашской Республики, и здесь надо отметить несколько составляющих. Первое - это, конечно же, к сожалению, пока не сильно увеличивается рождаемость. В Чувашской Республике за прошедший период в текущем году относительно прошлого года, к сожалению, она уменьшилась на 0,2%, но при этом сильно увеличилась смертность, в том числе вызванная новой коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что в этих условиях задача увеличения рождаемости стоит очень остро. "Для этого, как и в любом другом процессе, важно принять системные меры. Это прежде всего, конечно же, все те формы поддержки, которые на сегодняшний день действуют: это и материнский капитал, поддержка семей, повышение роли семьи в обществе, но не менее важно реализовывать задачи развития экономики, повышения доходов населения в целом, семьи, с тем, чтобы повышать уверенность женщин в завтрашнем дне", - добавил он.

По словам главы Чувашии, в республике, помимо развития инфраструктуры и экономики, целенаправленно уделяется внимание многодетным семьям и задаче реализации всех форм поддержки, которые на сегодняшний день имеются в законодательстве. "Конечно же, мы работаем над тем, чтобы запустить новые меры поддержки. В частности, буквально в течение последних лет, помимо обеспечения реализации всех действующих форм, принят законопроект об освобождении от транспортного налога семей сначала с пятью детьми, а со следующего года - с тремя детьми. Ну и в этом направлении, конечно же, будем работать и дальше", - пояснил Николаев.