Курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 3 декабря

СОЧИ, 1 декабря. /ТАСС/. Курорт Красная Поляна, расположенный в горах Сочи, откроет горнолыжный сезон 3 декабря - на неделю раньше запланированного срока. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе курорта.

Ранее планировалось, что курорт начнет сезон в 10-х числах декабря, но благодаря погоде дату удалось сдвинуть.

"Курорт Красная Поляна открывает горнолыжный сезон 3 декабря. В первый день сезона на курорте лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков "Первый снег", инструкторские службы и прокаты снаряжения", - сказал собеседник агентства.

В ходе подготовки к сезону на курорте модернизировали систему искусственного оснежения: установлено 20 новых снежных пушек и девять снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах.

Новая трасса "Восточная" 3 декабря будет еще закрыта и откроется после обильных снегопадов, когда будет сформирована достаточная снежная подложка в Восточном секторе.

"Всего в горнолыжном сезоне 2021-2022 гг. для лыжников и сноубордистов будут доступны 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка. Среди других развлечений курорта такие зимние активности, как спуски на надувных ватрушках, катание на упряжках хаски и нартах северных оленей, экскурсии в зимний лес на снегоступах и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Курорт Красная Поляна - один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.