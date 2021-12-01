В СПЧ попросили дать людям с медотводом возможность получать услуги без QR-кода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Постоянная комиссия по личным правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит придумать альтернативы для получения услуг людьми, у которых есть медотвод от вакцинации и нет QR-кода. Об этом сообщила председатель комиссии Татьяна Мерзлякова во время паблик-тока "Вакцинация - единственная альтернатива COVID-19, новые реалии" в Екатеринбурге.

"Комиссия по личным правам просит сделать альтернативные службы для медотводников, которые [не] могут постричься, купить обувь, куртки. <…> Мы должны подумать об альтернативе", - сказала она, отметив, что QR-коды данной категории давать не стоит, потому что в этом случае теряется смысл этой системы.

Мерзлякова уточнила, что за основу можно взять опыт Австрии, когда для людей во время локдаунов организовывали уличную торговлю непродовольственными товарами.

Ранее сообщалось, что власти семи регионов России с 1 декабря расширили перечень мест и организаций, для входа в которые требуется QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Антиковидные меры с началом зимы ужесточили на Камчатке, в Башкирии, Калмыкии, Хабаровском крае, в Амурской, Омской и Челябинской областях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 262,2 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 9 636 881 случай заражения, выздоровели 8 329 253 человека, умерли 275 193. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.