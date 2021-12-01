"Точки роста" появятся во всех сельских школах Бурятии до 2024 года по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 1 декабря. /ТАСС/. Центры образования "Точки роста" появятся до 2024 года во всех сельских школах Бурятии благодаря федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве образования и науки.

"К 2024 году во всех сельских школах Бурятии будут созданы "Точки роста" - центры образования, в работе которых применяются современные информационные технологии и оборудование, позволяющие повысить качество образования детей", - сообщили в министерстве.

Открытие "Точек роста" в общеобразовательных учреждениях региона началось в 2020 году, тогда их было создано 42. В 2021 году такие специализированные центры открылись в 95 школах, на это было направлено порядка 150 млн рублей. "А на в 2022 и 2023 годы запланировано открытие еще 192 "Точки роста". На следующий год уже предусмотрена субсидия - более 150 млн рублей", - отметили в Минобрнауки Бурятии.

Центры оснащены оборудованием для изучения основ робототехники, механики, программирования, программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей. У школьников есть возможность развивать навыки работы в команде, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, соревнованиях, понимать, что такое проектная деятельность, исследования, а педагоги могут повышать здесь уровень профессиональных навыков. Основная задача проекта - обеспечение доступности качественного образования детям вне зависимости от их проживания - как в городе, так и в селе.

По нацпроекту "Образование" в Бурятии к 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ, в образовательных учреждениях планируется внедрить новые методы обучения и воспитания. Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.