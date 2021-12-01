Загранучреждения РФ в ЮАР оказывают содействие россиянам в возвращении домой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Посольство и генконсульство РФ в ЮАР оказывают содействие россиянам в возвращении на родину. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний момент наши посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину", - сказала она.

"Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены. Наши дипломаты, представители загранучреждений на территории ЮАР делают, могу вас заверить, все необходимое для того, чтобы граждане нашей страны смогли вернуться домой", - добавила дипломат.

Как отметила Захарова, новый омикрон-штамм коронавируса повлек принятие срочных мер в различных странах мира, что стало причиной частичного обрыва транспортно-логистических связей. "Отменяются рейсы, закрываются границы, частично вводятся локдауны. Это непосредственным образом сказывается на возможностях граждан России вернуться на территорию [своей] страны", - продолжила она.

В связи с этой ситуацией МИД России просит граждан РФ при выезде за рубеж планировать маршрут с учетом эпидемической ситуации."Еще раз просим, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы", - добавила она.