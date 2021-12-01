В отделениях "Почты России" начала работать почта Деда Мороза

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. "Почта России" запустила в своих отделениях новогоднюю почту для писем Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Почта России" запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что письма можно будет отправить не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану и другим. Уточняется, что рядом со специальными почтовыми ящиками установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа региона и его точным адресом проживания. Новогодние почтовые ящики будут расположены в центральных и крупных почтовых отделениях.

Кроме того, почта Деда Мороза появится в Музее Победы, Музее космонавтики и московском зоопарке, в музее им. Арсеньева во Владивостоке, на главной площади Ставрополя и на других городских культурных площадках. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик.

Сотрудники компании будут каждый день сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году "Почта России" доставила в Великий Устюг более 221 тыс. писем, добавили в компании.