Коллективный иммунитет от COVID-19 в Новосибирской области планируют достичь в январе

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Достижение коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области у 80% населения, подлежащего вакцинации, ожидается в январе 2022 года. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Травников.

"Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, его должны иметь 80% жителей [подлежащих вакцинации]. <...> Мы для себя видим, что при сохранении тех темпов вакцинации, мы сможем обеспечить формирование иммунитета к концу января следующего года", - сказал он.

Он уточнил, что на сегодня первым компонентом в регионе привиты 1 млн 168 тыс. жителей области, завершили полный курс вакцинации - 953 тыс. (около 34% от численности всего населения региона). Травников добавил, что показатель в 80% включает и тех, кто прививался, и тех, кто имеет иммунитет вследствие перенесенного заболевания.

С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе выявлено 82 335 случаев заражения ковидом, 57 228 человек выздоровели, 3 780 умерли.