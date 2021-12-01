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Пандемия COVID-19

Чиновник из мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации

По данным источника, сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества начальником одного из отделов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку в отношении чиновника из столичной мэрии из-за предоставления им поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Чиновник столичной мэрии предоставил подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, в связи с чем полицией начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудник мэрии работает в департаменте городского имущества Москвы начальником одного из отделов.

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