Жители Омска, вакцинировавшиеся в декабре, смогут на праздниках бесплатно посещать катки

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Мэрия Омска для стимулирования вакцинации от коронавируса сделает в новогодние праздники бесплатным посещение открытых катков города для привившихся в декабре жителей Омской области, сообщила пресс-служба городской администрации. В Омской области, где с начала ноября темпы вакцинации выросли в 1,6 раз, ежедневно выявляется около 600 случаев инфицирования коронавирусом.

"Стать участником акции могут все, кто пройдут полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в период с 1 по 31 декабря текущего года. А посетить массовые катания можно будет в новогодние праздники - с 1 по 9 января 2022 года", - сообщила пресс-служба.

По словам директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константина Мельникова, акция направлена на увеличение темпов вакцинирования. "Наш проект "В Новый год - за здоровьем" станет приятным дополнением для тех, кто поставит прививку в последний месяц уходящего года. Впереди нас ждут новогодние каникулы. Все больше омичей проводят досуг на городских катках. Уверен, что и этот год не станет исключением. Призываю омичей поставить прививку от COVID-19 и приглашаю принять участие в нашей акции", - приводит слова Мельникова пресс-служба. Посетить бесплатно можно будет четыре ледовые площадки на открытом воздухе, подведомственные мэрии города.

В омском Минздраве ТАСС сообщили, что в регионе по итогам месяца по сравнению с первой неделей ноября темпы вакцинирования в среднем увеличились в 1,6 раз. "С 8 по 14 ноября 2021 года привит 72 261 человек (46 608 человек за предыдущую неделю), что в 1,6 раза выше предыдущего периода. Среднесуточная нагрузка составила 10 317 человек, - рассказали в Минздраве. - С 22 по 28 ноября среднесуточная нагрузка составила 10 393 человека".

По данным портала стопкоронавирус.рф на 30 ноября, в Омской области за сутки выявлено 579 случаев заражения. Всего с начала пандемии заразились 114 568 человек, из которых 90 098 выздоровели и 2 824 умерли. Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании против коронавируса приняли участие уже 908 775 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 649 139 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.