Устойчивый снежный покров сформировался в Московском регионе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Устойчивый снежный покров, который вероятно пролежит до весны, сформировался в столичном регионе. В Москве высота сугробов достигает 7-9 см, в Подмосковье - 11-16 см, сообщил в среду ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате аномальных осадков, выпавших накануне в Центральной России, в столичном регионе наконец-то сформировался устойчивый снежный покров. Так, к 09:00 на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 см, на других городских станциях - в Тушино и на Балчуге - снега еще больше - 9 см", - рассказал он.

По словам Тишковца, в Подмосковье самые большие сугробы выросли в Ново-Иерусалиме - 11 см, Волоколамске - 12 см, Клину - 16 см.

"Несмотря на кратковременную оттепель в пятницу, снег уже не растает и, по всей видимости, пролежит до весны. Мало того, через неделю, после настоящих декабрьских морозов и очередных снегопадов, высота сугробов в городе и окрестностях повысится еще на 5-8 см, а значит, можно становиться на лыжи", - отметил Тишковец.