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Умер Александр Градский

Прощание с Александром Градским началось в его театре

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Друзья и поклонники собрались в среду утром в театре "Градский холл" в Москве, чтобы проститься с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским, передает корреспондент ТАСС.

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Желающие проститься еще за полчаса до начала панихиды стали выстраиваться в очередь у здания, их пускают вереницей в зал, чтобы возложить цветы. Ранее было объявлено, что церемония пройдет в частном формате, прессу на нее не приглашали. Однако журналисты также с утра собрались в театре.

В фойе театра установлен черно-белый портрет Градского в молодые годы, приглушенно играют записи маэстро. Гроб установили на сцене в окружении венков. На большом экране демонстрируют фотографии Градского в разные годы: на сцене, постановочные кадры, во время записи телешоу "Голос", в семейном кругу.

Планируется, что гражданская панихида продлится два часа, после чего траурная процессия двинется на Ваганьковское кладбище столицы.

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