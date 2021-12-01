{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

МИД РФ просит россиян планировать поездки с учетом эпидемической ситуации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МИД России просит граждан страны при выезде за рубеж планировать свой маршрут с учетом эпидемической ситуации. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Еще раз просим, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы", - сказала она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
Депутаты Волгоградской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса
Читать полностью