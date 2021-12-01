МИД РФ просит россиян планировать поездки с учетом эпидемической ситуации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. МИД России просит граждан страны при выезде за рубеж планировать свой маршрут с учетом эпидемической ситуации. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Еще раз просим, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы", - сказала она.