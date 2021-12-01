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Занятия второй смены во всех школах Кургана отменили из-за непогоды

В регионе ранее приостановили движение пассажирских автобусов

ТАСС, 1 декабря. Занятия учащихся второй смены во всех школах Кургана, а также занятия в учреждениях дополнительного образования города отменены из-за сильного гололеда и мокрого снега. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации Кургана.

"В связи с погодными условиями (мокрый снег, сильная гололедица) занятия для учащихся второй смены в школах города Кургана и занятия в учреждениях дополнительного образования сегодня, 1 декабря 2021 года, отменяются", - говорится в сообщении.

На сайте администрации второго по величине города региона Шадринска также сообщили об отмене уроков в школах для второй смены.

Ранее в Курганской области из-за дождя и образовавшегося гололеда также приостановили движение пассажирских автобусов на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

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