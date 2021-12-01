С экс-руководителя дирекции омского Минздрава сняли обвинение в превышении полномочий

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Следственные органы прекратили уголовное преследование бывшего руководителя дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Минздрава Омской области Виктора Бабикова, который вместе с экс-министром здравоохранения региона Ириной Солдатовой обвинялся в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в следственных органах.

Солдатова и Бабиков были обвинены в превышении должностных полномочий с причинением ущерба бюджету на сумму более 105 млн рублей. Следствие предположило, что эти чиновники организовали заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости. Солдатова заочно арестована и объявлена в международный розыск. Бабиков впоследствии был уволен за срыв сроков поставки медоборудования по нацпроектам.

"Причастность Бабикова к совершению преступления не установлена, его уголовное преследование прекращено", - сказал собеседник агентства.

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она заняла пост министра здравоохранения после того, как экс-руководитель омского Минздрава Дмитрий Вьюшков подал 1 апреля в отставку. 16 мая того же года Солдатова предложила Бабикову, который работал в частной компании, стать руководителем казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области".

Пятого октября 2020 года глава региона отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов.