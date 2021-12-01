Мишустин поздравил коллектив СТС с 25-летием вещания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала СТС с 25-летием вещания, отметив его вклад в поддержку культурных мероприятий и работу с талантливой молодежью.

"Важно, что вы постоянно экспериментируете, запускаете новые программы и проекты. А также поддерживаете культурные мероприятия, участвуете в работе образовательных форумов, в том числе школы кино и телевидения "Индустрия", инициируете стажировки для талантливой молодежи. Деятельность СТС отмечена множеством высоких наград, но главная из них - большая любовь миллионов людей", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном в среду на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что СТС стал одним из самых популярных телеканалов и лидером инноваций, отметил уникальность его контента.

Развлекательный телеканал СТС начал вещание 1 декабря 1996 года, став первым негосударственным сетевым телевизионным проектом, осуществляемым в России.